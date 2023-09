Asia Cup 2023: एशिया कप से बाहर अफगानिस्तान के बाहर होने के बाद भावुक हुए राशिद खान

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 से अफगानिस्तान की टीम अब बाहर हो गयी है। टीम के एशिया कप से बाहर होने के बाद राशिद खान की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल, अफगानिस्तान की टीम अगले राउंड के लिए क्वालीफाई के बिल्कुल करीब थी लेकिन आखिरी समय में टीम को बड़ा झटका लगा और एशिया कप को बाहर होना पड़ा।

दरअसल, श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 291 रन बनाए। अफगानिस्तान को ग्रुप बी में सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करने के लिए यह लक्ष्य 37.1 ओवर में पूरा करना था लेकिन अफगानिस्तान मोहम्मद नबी की छह चौके और पांच छक्के जड़ित 65 रन की तूफानी पारी और खिलाड़ियों के अंत तक पूरा जोर लगाने के बावजूद 37.4 ओवर में 289 रन बनाकर बाहर हो गया।

💔

In sport there are many ups and downs. You learn, grow and come back stronger.

Thank you for always supporting us 🙌#AsiaCup2023 pic.twitter.com/6hF7zzyxf7

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) September 6, 2023