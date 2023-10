Asian Games: पारुल चौधरी और अनु रानी को स्वर्ण पदक जीतने पर सीएम योगी ने दी बधाई

Asian Games: एशियाई खेलों के 10वें दिन भी भारत की झोली में कई पदक आए। भारत को आज महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत को ये पहला स्वर्ण मिला है।

इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारुल चौधरी को बधाई दी है। उन्होंने एक्स (ट्वीट) कर लिखा कि, एशियन गेम्स में महिलाओं की 5000 मीटर में शानदार स्वर्ण पदक जीतने के लिए पारुल चौधरी को बधाई। 15:14.75 के समय के साथ आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया है। आपके भविष्य के प्रयासों में सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

Congratulations Parul Chaudhary for grabbing Glorious Gold in Women's 5000m at #AsianGames!

With a timing of 15:14.75, your outstanding performance has made the nation proud.

My best wishes for success in your future endeavors.

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 3, 2023