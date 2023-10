Asian Games: भारत को आज भी मिले कई मेडल, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक तो मुक्केबाजी में लवलीना को मिला रजत

Asian Games: एशियाई खेलों का आज 11वां दिन है। 11वें दिन भी भारत की झोली में मेडल आए। भारत को आज पहला पदक एथलेटिक्स में मिला है। मंजू रानी और राम बाबू की जोड़ी ने मिश्रित 35 किलोमीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। वहीं, इसमें चीन को स्वर्ण और जापान को रजत पदक मिला है।

इसके साथ ही भारत को आज तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला। तीरंदाजी में ओजस देवताले और ज्योति वेन्नम ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की टीम को मात दी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

🥇🏹 𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗪𝗜𝗡 𝗜𝗡 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘𝗥𝗬! 🏹🥇#KheloIndiaAthletes Ojas and @VJSurekha have hit the bullseye and clinched India's FIRST GOLD in archery, defeating Korea by a scoreline of 159 – 158! 🇮🇳🌟

Their impeccable skill and teamwork have earned them the ultimate… pic.twitter.com/eMmhxU6W7b

— SAI Media (@Media_SAI) October 4, 2023