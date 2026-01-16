MP में असमिया छात्र पर हमले का मामला : नस्लीय एंगल की होगी जांच, आरोपी 5 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज

Amarkantak Assamese student assault Case: मध्य प्रदेश के अमरकंटक में असम के इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में असम एक छात्र के साथ मारपीट की घटना सामने आयी थी। छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले आरोपी छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने निष्कासित कर दिया था। अब पुलिस ने पांचों छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में नस्लीय एंगल की भी जांच होगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई को एक अधिकारी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में असम के 22 साल के पोस्टग्रेजुएट छात्र पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में पांच छात्रों को निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अनूपपुर के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर नवीन तिवारी ने कहा कि बुधवार आधी रात से कुछ समय पहले IGNTU में इकोनॉमिक्स के पोस्टग्रेजुएट छात्र हिरोस ज्योति दास की शिकायत पर पांच आरोपी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

पुलिस ऑफिसर ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 296 (अश्लील हरकतें और शब्द), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।