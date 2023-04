Atique -Ashraf Murder Case : ममता बनर्जी ने केंद्र व यूपी सरकार को घेरा, कहा कि ‘देश में ये क्या चल रहा है? जिसे चाहे मर्जी उसे मार दो’

Atique-Ashraf Murder Case : Mamta Banerjee surrounded the Central and UP Government, said 'what is going on in the country? kill whoever you want