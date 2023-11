AUS vs AFG WC Match: आज अफगानिस्तान के पास बड़ा मौका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की किस्मत ऑस्ट्रेलिया के हाथों में

AUS vs AFG WC Match: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) में आज मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान (Australia vs Afghanistan) की टीम भिड़ने वाले हैं। दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह से पिछले तीन मैच जीते हैं। पहले से ही किसी नतीजे पर पहुंचना बड़ी भूल होगी। इस मैच पाकिस्तान (Pakistan) और न्यूजीलैंड (New Zealand) की किस्मत का फैसला भी होना है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अगर अफगानिस्तान जीतता है तो वह पॉइंट टेबल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ऊपर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने राह आसान नहीं होगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वनडे मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमें वनडे में 3 बार आमने-सामने हुईं हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सभी 3 मैच जीतें हैं। हालांकि, पिछले वर्ल्ड कप में एक भी मैच न जीत पाने वाली अफगानिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप में 4 मैच जीते हैं। उसने वर्ल्ड कप रह चुकीं तीन टीमों को इस वर्ल्ड कप में हराया है।

ICC World Cup 2023 के अब तक खेले गए मैचों के नतीजे

6 नवंबर, सोमवार 38वां मैच: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश- नतीजा बांग्लादेश 3 विकेट से जीता

5 नवंबर, रविवार 37वां मैच: भारत बनाम साउथ अफ्रीका- नतीजा भारत 243 रन से जीता

4 नवंबर, शनिवार 36वां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड- नतीजा ऑस्ट्रेलिया 33 रन से जीता

4 नवंबर,शनिवार 35वां मैच: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान- नतीजा पाकिस्तान 21 रन से जीता (DLS Method)

3 नवंबर, शुक्रवार 34वां मैच: नीदरलैंड बनाम अफगानिस्तान- नतीजा अफगानिस्तान 7 विकेट से जीता

2 नवंबर, गुरूवार 33वां मैच: भारत बनाम श्रीलंका- नतीजा भारत 302 रनों से जीता

1 नवंबर, बुधवार 32वां मैच: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड- नतीजा साउथ अफ्रीका 190 रन से जीता

31 अक्टूबर, मंगलवार 31वां मैच: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान- नतीजा पाकिस्तान 7 विकेट से जीता

30 अक्टूबर, सोमवार 30वां मैच: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान- नतीजा अफगानिस्तान 7 विकेट से जीता

29 अक्टूबर, रविवार 29वां मैच: भारत बनाम इंग्लैंड- नतीजा भारत 100 रनों से जीता

28 अक्टूबर, शनिवार 28वां मैच: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश- नतीजा नीदरलैंड्स ने 87 रन से जीत दर्ज की

28 अक्टूबर, शनिवार 27वां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड- नतीजा ऑस्ट्रेलिया 5 रन से जीता

27 अक्टूबर, शुक्रवार 26वां मैच: पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका- नतीजा साउथ अफ़्रीका 1 विकेट से जीता

26 अक्टूबर, गुरुवार 25वां मैच: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका- नतीजा श्रीलंका 8 विकेट से जीता

25 अक्टूबर, बुधवार 24वां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड- नतीजा ऑस्ट्रेलिया 309 रन से जीता

24 अक्टूबर, मंगलवार 23वां मैच: दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश- नतीजा साउथ अफ्रीका ने 149 रन से जीत दर्ज की

23 अक्टूबर, सोमवार 22वां मैच: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान- नतीजा अफगानिस्तान 8 विकेट से जीता

22 अक्टूबर, रविवार 21वां मैच: न्यूजीलैंड बनाम भारत- नतीजा भारत 4 विकेट से जीता

21 अक्टूबर, शनिवार 20वां मैच: दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड- नतीजा दक्षिण अफ्रीका 229 रनों से जीता

21 अक्टूबर, शनिवार 19वां मैच: नीदरलैंड्स बनाम श्रीलंका- नतीजा श्रीलंका 5 विकेट से जीता

20 अक्टूबर, शुक्रवार 18वां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान- नतीजा ऑस्ट्रेलिया 62 रन से जीता

19 अक्टूबर, गुरुवार 17वां मैच: बांग्लादेश बनाम भारत- नतीजा भारत 7 विकेट से जीता

18 अक्टूबर, बुधवार 16वां मैच: न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान- नतीजा न्यूजीलैंड 149 रन से जीता

17 अक्टूबर, मंगलवार 15वां मैच: नीदरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका- नतीजा नीदरलैंड्स 38 रन से जीता

16 अक्टूबर 2023, 14वां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका- नतीजा ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से जीता

15 अक्टूबर 2023, 13वां मैच: अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड- नतीजा अफगानिस्तान 69 रन से जीता

14 अक्टूबर 2023, 12वां मैच: पाकिस्तान बनाम भारत- नतीजा भारत 7 विकेट से जीता

13 अक्टूबर 2023, 11वां मैच: बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड- नतीजा न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता

12 अक्टूबर 2023, दसवां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ़्रीका- नतीजा साउथ अफ्रीका ने 134 रन से जीत दर्ज की

11 अक्टूबर 2023, नौवां मैच: अफगानिस्तान बनाम भारत- नतीजा भारत 8 विकेट से जीता

10 अक्टूबर 2023, आठवां मैच: श्रीलंका बनाम पाकिस्तान- नतीजा पाकिस्तान 6 विकेट से जीता

10 अक्टूबर 2023, सातवां मैच: इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश- नतीजा इंग्लैंड ने 137 रनों से जीत दर्ज की

9 अक्टूबर 2023, छठा मैच: न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड- नतीजा न्यूजीलैंड 99 रन से जीता

8 अक्टूबर 2023, पांचवां मैच: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत- नतीजा भारत 6 विकेट से जीता

7 अक्टूबर 2023, चौथा मैच: दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका- नतीजा दक्षिण अफ्रीका ने 102 रन से जीत दर्ज की

7 अक्टूबर 2023, तीसरा मैच: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश- नतीजा बांग्लादेश 6 विकेट से जीता

6 अक्टूबर 2023, दूसरा मैच: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड- नतीजा पाकिस्तान 81 रन से जीता

5 अक्टूबर 2023, पहला मैच: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड- नतीजा न्यूजीलैंड 9 विकेट से जीता