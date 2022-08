Avatar 2 Trailer Release: फैन्स का जल्द खत्म होगा इन्तजार, इस दिन रिलीज होगी अवतार 2

2009 में रिलीज हुई ऑस्कर विनींग मूवी ‘अवतार’ को लेकर एक बड़ी खबर सुनने के लिए मिली है। दरअसल, फिल्म का दूसरा पार्ट ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) इस वर्ष दिसंबर में रिलीज किया जाने वाला है।