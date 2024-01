Ayodhya: CM योगी ने राम कथा पार्क में बनी भगवान राम और राम मंदिर की रेत की मूर्ति के साथ ली सेल्फी, वायरल हो रही है फोटो

अयोध्या। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने रविवार को अयोध्या (Ayodhya) के राम कथा पार्क में भगवान राम और राम मंदिर (Ram Mandir) की रेत की मूर्ति के साथ एक सेल्फी ली। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट में पीएम मोदी, सीएम योगी, भगवान राम की मूर्ति और राम मंदिर को बनाया है। सीएम योगी भगवान राम की रेत पर बनी इस तस्वीर के साथ सेल्फी (CM Yogi takes selfie with this picture of Lord Ram made on sand) लेते नज़र आये। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री योगी की सेल्फी लेते हुए तस्वीर वायरल हो रही है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। समारोह के दौरान, भगवान राम की एक मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। इसके चलते तमाम राजनीति जगत और बॉलीवुड की हस्तियां अयोध्या पहुंच रही हैं।

इससे पहले गुरुवार को, अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई नई मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह के अंदर रखा गया था। मूर्ति 51 इंच लंबी है और इसका वजन 1.5 टन है। मूर्ति में भगवान राम को पांच साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है जो उसी पत्थर से बने कमल पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के उपलक्ष्य में अनुष्ठान करेंगे।