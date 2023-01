Haji Yakub Qureishi की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जल्द चलेगा बाबा का बुलडोजर, संपत्ति का पूरा ब्योरा तैयार

मेरठ। यूपी (UP) के मेरठ जिले (Meerut District) में गैंगस्टर और अवैध मीट फैक्टरी संचालन के मामले में जेल में बंद हाजी याकूब कुरैशी (Haji Yakub Qureishi) की संपत्ति पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) और उनके दोनों बेटे इमरान व फिरोज को पुलिस जेल भेजकर अब उनकी अरबों रुपये की संपत्ति को ध्वस्त और जब्तीकरण करने की तैयारी में लग गई है। एसपी सिटी और सीओ किठौर (SP City and CO Kithore) ने याकूब की संपत्ति का पूरा ब्यौरा छह विभाग से जुटा लिया है।

हाजी याकूब (Haji Yakub) की घेराबंदी तेजी से की जा रही है। याकूब की संपत्ति का पूरा ब्यौरा तैयार हो गया है। याकूब के पास लग्जरी गाड़ियों की भी जानकारी पुलिस ने जुटा ली है। जल्द ही इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारीहै। एसएसपी रोहित सिंह (SSP Rohit Singh) का कहना है कि हाजी याकूब (Haji Yakub) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि मेरठ जिला कारागार से याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) को सोनभद्र जेल में, सिद्धार्थनगर में फिरोज, बलरामपुर में इमरान कुरैशी को शिफ्ट किया गया है। एसपी बलरामपुर केशव कुमार (SP Balrampur Keshav Kumar) का कहना है कि इमरान को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। बलरामपुर जेल में फतेहगढ़ के शातिर विपुल राठौर सहित कई अपराधी हैं। इमरान को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। वहीं, सिद्धार्थनगर जेल के अधीक्षक अभिषेक चौधरी (Siddharth Nagar Jail Superintendent Abhishek Chowdhary) ने बताया कि फिरोज को भी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सिद्धार्थनगर जेल में कुख्यात योगेश भदौड़ा सहित कई अपराधी बंद हैं। सोनभद्र जेल में याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) को हाई सिक्योरिटी बैरक (High Security Barrack) में रखा गया है। इस जेल में कुख्यात सुंदर भाटी भी बंद है। तबीयत खराब होने के चलते जेल परिसर स्थित अस्पताल में याकूब का इलाज चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक, तीनों को दूरदराज जेल में शिफ्ट कर दिया है। उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) द्वारा कराए जाने की बात कही है। याकूब के अधिवक्ता हरिओम शर्मा (Advocate Hariom Sharma) का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) से पेशी कराई जाएगी। वहीं, दूसरी ओर याकूब कुरैशी को कार्टूनिस्ट प्रकरण में बी-वारंट पर लेने के लिए अर्जी लगाई है।

हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे नहीं हुए पेश न्यायालय में

आदेश के बावजूद न्यायालय में पेश न होने के मामले में न्यायालय द्वारा जारी वारंट पर याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) और उनके दो बेटों फिरोज और मोहम्मद इमरान को मेरठ जेल से पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट दी गई कि तीनों को सुरक्षा के चलते शासन द्वारा दूसरे जिलों में भेजे जाने के आदेश दिए थे।

अभियोजन अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि 2011 में थाना खरखौदा में दर्ज मुकदमे में स्पेशल सीजीएम की अदालत में पेश होने के लिए तलबी जारी की थी। शासन के आदेश के चलते याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) को सोनभद्र जेल, उनके बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल तथा मोहम्मद इमरान को बलरामपुर जेल में सुरक्षा के चलते शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दो अन्य आरोपी मुजीब और फैजाब को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों का वारंट बनाते हुए 27 जनवरी में पेश होने के आदेश दिए।