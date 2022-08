Baliya News : सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

बलिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में बलिया जिले (Ballia District) के एक युवक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि नरही थाना क्षेत्र के कोट मझरिया गांव के रहने वाले सुरेंद्र यादव ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) के विरुद्ध ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी (Objectionable Remarks) की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच (All India Kshatriya Forum) के प्रभारी बृजेश सिंह (In-charge Brijesh Singh) की तहरीर पर मंगलवार को सुरेंद्र यादव (Surendra Yadav) नामक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरेंद्र यादव (Surendra Yadav) के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।