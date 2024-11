BCCI New Secretary : अगले बीसीसीआई सचिव के नाम को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म! जय शाह की जगह लेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे

Rohan Jaitley Next BCCI Secretary After Jay Shah : बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) को निर्विरोध आईसीसी का अगला चेयरमैन (Next ICC Chairman) चुना गया था। जिसके बाद वह 1 दिसंबर को अगले आईसीसी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे, जिससे वह वैश्विक क्रिकेट प्रशासन के शिखर पर पहुंचने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे। हालांकि, जय शाह के बाद बीसीसीआई सचिव की कुर्सी कौन संभालेगा, इस पर काफी समय से चर्चा चली आ रही है। अब इस पर काफी हद तक तस्वीर साफ होने लगी है।