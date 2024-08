अदाणी की वजह से आम आदमी का 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपया डूबा, पीएम मोदी में जरा भी नैतिकता है तो वह अपने पद से दें इस्तीफा : संजय सिंह

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) ने एक बार फिर हिडबर्ग की ताजा रिपोर्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा हमला बोला है। आप ने अपने अधिकारिक एक्स पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) का वीडियो पोस्ट कहा कि SEBI की अध्यक्ष और उनके पति का नाम अदाणी की फर्जी कंपनियों में आया है। ऐसे में उनके द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को कैसे सही माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उनकी रिपोर्ट पर कैसे भरोसा कर सकता है?

VIDEO | Here's what AAP leader Sanjay Singh (@SanjayAzadSln) said on the Hindenburg report.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/npVM1Hxm3C

— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2024