बेल्जियम के राजदूत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, विभिन्न सेक्टर में साझेदारी को लेकर हुई बातचीत

लखनऊ। यूरोपियन देश किंगडम ऑफ बेल्जियम के भारत में राजदूत डिडिएर वेंडरहासेल्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ चार सदस्यीय दल ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यूपी के विभिन्न सेक्टरों में साझेदारी के लिए इच्छा व्यक्त की है।

Had a productive meeting with H.E. Mr Didier Vanderhasselt, Ambassador of Belgium to India.

Our discussions were focused on deepening the ties between Belgium and Uttar Pradesh, exploring avenues for collaboration, and harnessing the immense potential for mutual growth. pic.twitter.com/fPAtsnjqfQ

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2023