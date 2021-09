Breaking news-भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री , बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर

गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel will be the new Chief Minister ) को बीजेपी विधायक दल (BJP Legislature Party) की बैठक में सदन का नया नेता चुन लिया गया है। भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) ने रखा था। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने दी है।