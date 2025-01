Bigg Boss 18 Grand Finale : Satta King ने इन पर खेला करोड़ों का दांव, जानिये विजेता की दौड़ में कौन आगे?

नई दिल्ली। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 18 का आज ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 18 Grand Finale) है। विजेता की दौड़ में विवियन डीसेना, करणवीर मेहरा और रजत दलाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री जहां करणवीर मेहरा और विवियन को संभावित विजेता बता रहे हैं, वहीं यूट्यूर्स की दुनिया में रजत दलाल को सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। खास बात है कि बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) के विनर को लेकर सट्टा किंग ने भी करोड़ों का दांव लगवाया है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में 1500 करोड़ से अधिक का सट्टा कारोबार होने की उम्मीद है। विनर की दौड़ में कौन आगे, आगे जानिये?

बिग बॉस विनर के लिए वोटिंग लाइन बंद

बिग बॉस (Bigg Boss) के विजेता का चयन जनता की वोटिंग के आधार पर होता है। इसके अलावा, अलग-अलग मंचों पर भी वोटिंग चलती रहती है, जिससे पता चले कि कौन सा सदस्य किस नंबर पर आगे चल रहा है। रजत दलाल शुरू से सरप्राइज करने वाले कंटेस्टेंट के रूप में उभरे हैं। दो दिन पहले भी वोटिंग में रजत दलाल सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब रजत दलाल पीछे रह गए हैं। बताया जा रहा है कि कलर्स के लाड़ले विविनय डीसेना आगे निकल चुके हैं। बिग बॉस (Bigg Boss) तक ने भी संकेत दिया है कि विवियन डीसेना और रजत दलाल टॉप दो में हो सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि करणवीर मेहरा को तीसरा स्थान मिल सकता है।

