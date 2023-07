Bihar News: विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज में भाजपा के एक नेता की मौत, सुशील मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

Bihar News: बिहार में भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस से उनकी जमकर नोंकझोंक हुई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठीचार्ज में दर्जनों भाजपा नेता घायल हुए हैं। इस बीच एक भाजपा नेता के मौत की खबर आ रही है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि, प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गयी है।

राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने दावा किया है कि लाठीचार्ज के दौरान जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह के सिर में चोट लग गई। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। हालांकि, PMCH प्रशासन ने अबतक भाजपा नेता की मौत की पुष्टि नहीं की है।

Arrested by Bihar police in Patna .Jehanabad dist GS Vijay Kumar Singh died in brutal police lathi charge.@ANI @ABPNews @News18Bihar @ABPNews @aajtak

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) July 13, 2023