भाजपा सरकार नहीं करने देगी घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा... असम में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर है। इस दौरान उन्होने घुसपैठियों पर जमकर हमला बोला। उन्होने कहा कि घुसपैठिए हमारी मताओं और बहनोंं पर अत्याचार करते है। उन्होने कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। घुसपैठ और जनसांख्यिकी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रहा है और रोका जाना बहुता जरूरी है। भाजपा सरकार कभी भी घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा करने नहीं देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग जिले में जनता को संभोधित करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों की मदद से जनसांख्यिकी बदलने की साजिश रची जा रही है। यहा साजिश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा करने नहीं देगी। भारत के किसानों, नौजवानों और हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को छीनने नहीं देंगे। घुसपैठिये हमारी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार करते हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का उद्देश्य देश को घुसपैठियों से बचाना और उसकी अखंडता को बहाल करना है।

मैं चुनौती देता हूं सीना तान कर करूंगा सामाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में उन राजनेताओं को बोलना चाहता हूं कि अगर वह चुनौती लेकर मैदान में आएंगे तो मैं उनका सामना सीना तानकर करूंगा। मैं भी देखता हूं कि वह राजनेता घुसपैठियों को बचाने में कितनी ताकत लगाएंगे। हम घुसपैठियों को हटाने में अपना जीवन लगा देंगे। वह सामने आएं और मुकाबला करें। घुसपैठियों को जा बचाएगा उन्हे भुगतना पड़ेगा और उन्हें मेरे ये शब्द जरूर सुनने चाहिए। यह देश उनको माफ नहीं करेगा।

असम की विरासत बचाने के लिए हमें मिलकर करना होगा काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम की विरासत को बचाना और विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को विकसित भारत का इंजन बनाना है। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। इससे देश का विकाश होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा मांगता हूं कि अब जो भी खरीदेंगे वह स्वदेशी होगा। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा सरल है। कंपनी दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन मेहनत मेरे देश के युवा सैनिकों की होनी चाहिए। जो भारत में बनेगा, उसमें मेरी भारतीय मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए।