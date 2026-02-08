  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO: भाजपा नेता की शर्मनाक हरकत, बीच सड़क पर महिला को बाल पकड़ कर पटका, लाठी से जमकर पीटा, मूकदर्शक बने रहे राहगीर

नई दिल्ली। सत्ता का नशा इस कदर सिर पर चढ़ गया है कि इंसान इंसानियत ही भूल चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक पुरूष महिला को बेरहमी से पीट रहा है। कभी उसके बाल पकड़ कर सड़क पर पटक दे रहा है तो कभी लाठी और पैरों से जमकर पिटाई कर रहा है। इस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद है, लेकिन कोई भी महिला को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। पूरी जनता मूकदर्शक बनी यह पूरी घटना देखती रही। इस दौरान किसी ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीटिने वाला आदमी को भाजपा नेता संतोष पाठक बताया जा रहा है और यह पूरी घटना मध्य प्रदेश की सीधी जनपद की बताई जा रही है।

बता दे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल विधानसभा के बहरी गांव में महिला के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा नेता संतोष पाठक एक महिला के साथ बर्बरता से मारपीट करते हुए नजर आ रहे है। पीड़ित महिला आरोपी के कब्जे से छूटन का प्रयास कर रही है, लेकिन हर बार वह नाकाम रहती है। इस दौरान आरोपी भाजपा नेता संतोष पाठक पीड़ित महिला को कभी लाठी से मारता है तो कभी लात घूंसे बरसा देता है।

