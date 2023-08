ग्वादर आत्मघाती बम धमाके में 4 चीनी और पाक सेना के 9 जवानों सहित कुल 13 लोगों की मौत, BLA ने ली जिम्मेदारी

बलूचिस्तान। पाकिस्तान (Pakistan) के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के ग्वादर (Gwadar) में रविवार को चीनी इंजीनियरों के एक काफिले पर हथियारबंद विद्रोहियों ने हमला (Chinese Engineers Attacked) कर दिया। बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए (BLA) ने दावा किया किया उसकी मजीद ब्रिगेड (Majeed Brigade) के दो फिदायीनों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 4 चीनी नागरिक और पाकिस्तानी सेना (Pak Army) के 9 जवानों सहित कुल 13 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कराची में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास (Chinese Consulate) ने इस हमले के मद्देनजर चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की।

बीएलए (BLA) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ‘ग्वादर में आज हुए आत्मघाती बम धमाके में मजीद ब्रिगेड के दो सदस्य दश्त निगोर के नवीद बलोच उर्फ असलम बलोच (Naveed Baloch alias Aslam Baloch) और गेश्कोर अवारन के मकबूल बलोच उर्फ कयाम (Maqbool Baloch alias Qayam of Geshkor Awaran) ने चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाया। बीएलए ने दावा किया कि इस हमले में कम से कम 4 चीनी नागरिक और पाकिस्तानी सेना (Pak Army) के 9 जवानों की मौत के साथ कई अन्य घायल हुए हैं और शुरुआती सूचनाओं के अनुसार हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।

स्थानीय अखबार ‘बलूचिस्तान पोस्ट’ (Balochistan Post) की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर (Gwadar) में धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जहां मौके पर सभी सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलूचिस्तान पोस्ट ने एक मीडिया रिलीज का हवाला देते हुए बताया कि चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला सुबह करीब 9.30 बजे हुआ और उसके लगभग दो घंटे बाद भी भीषण गोलीबारी जारी थी।

स्थानीय मीडिया की खबरों में बताया गया कि चीनी इंजीनियरों के काफिले पर यह हमला ग्वादर के फकीर कॉलोनी के पास हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अधिकारियों ने शहर को हाई अलर्ट पर रखा है और कथित तौर पर शहर में घुसने और निकलने के रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।

A Chinese convoy of engineers was attacked near the Gwadar police station in Pakistan, the Global Times has learned. The convoy of three SUVs and a van, all bulletproof, carried 23 Chinese personnel. An IED exploded during the attack and the van was shot at, creating cracks in… pic.twitter.com/LQ4zhuOGnh

