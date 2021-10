Bollywood Vijayadashmi Special: Amitabh से लेकर Hema Malini ने फैंस को खास अंदाज में Celebs ने दी दशहरा की बधाई

Bollywood Vijayadashmi Special: विजयादशमी (Vijayadashmi) के दिन को बेहद पावन माना जाता है। इसी दिन प्रभु श्रीराम ने लंकापति रावण का विनाश (The destruction of Lankapati Ravana) किया था। इसलिए विजयादशमी (Vijayadashmi) को बुराई पर अच्छाई का दिन भी कहा जाता है। प्रभु श्रीराम से संबंधित तमाम घटनाओं का जिक्र रामायण में किया गया है। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य (Ramayana a Sanskrit epic) है जिसकी रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी।

वही आज दशहरे के विशेष दिन पर हर कोई एक-दूसरे को बधाई देता है। विजयादशमी (Vijayadashmi) के विशेष अवसर पर कई बॉलीवुड स्टार्स भी अपने प्रशंसकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने सभी प्रशंसकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं (happy vijayadashmi) दी हैं।

वहीं अभिषेक बच्चन ने भी अपने ट्विटर अकांउट पर प्रशंसकों के जीवन में प्रेम, शांति तथा खुशियों की कामना करते हुए विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। वही जन्नत फिल्म की अभिनेत्री सोनल चौहान ने पीली रंग की साड़ी पहनकर कुछ तस्वीरें शेयर की। तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने प्रशंसकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है।

हेमा मालिनी

Vijaya Dashami celebrates the triumph of good over evil. May positive energy always overcome the negative, leading to peace & prosperity everywhere🙏 pic.twitter.com/F9Nj6z1Mwg — Hema Malini (@dreamgirlhema) October 15, 2021

बिन्दु दारा सिंह

सोनल चौहान

कंगना रनौत