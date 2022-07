Boycott_Nothing: साउथ इंडियंस नथिंग फोन को बैन करने की मांग, आखिर क्यों?

BOYCOTTNOTHING Trending on Twitter: भारतीय मार्केट में हाल ही में Nothing ने अपने नए स्मार्टफओन के साथ कदम रखा है। जिसके बाद से वह लगातार विवादों में घीरता जार है। आपको बता दें साउथ इंडिया में Nothing Phone 1 को बॉयकॉट करने के लिए मुहिम चलाये जा रहे हैं।

Nothing Phone 1 के रिलीज होने से पहले South India के एक टेक रिव्यु करने वाले YouTuber ने स्मार्टफोन ब्रांड से रिव्यु करने के लिए एक यूनिट की मांग की थी।

इसपर South India की उस रिव्यूअर ने Nothing पर आरोप लगते हुए कहा कि Nothing के communication team ने उनसे कहा कि Nothing Phone 1 साउथ इंडियन लोगों के लिए बनायी गयी है। इस बात को बताने के लिए टेक रिव्युअर ने एक वीडियो जारी किया, इसके बाद ही साउथ इंडिया में इस स्मार्टफोन का विरोध शुरू हो गया।