लखनऊ । यूपी (UP)की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में रविवार को निर्माणाधीन मैरिज हॉल की लिफ्ट (Lift of marriage hall under construction) गिर गई है। लिफ्ट में सवार दो लोगों की मौत हो गई। यह घटना पीजीआई थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 (Sector 6 of PGI Police Station Area) की बताई जा रही है।