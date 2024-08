ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित हिना खान ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की

मुंबई: सत्ता में 15 साल रहने के बाद, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने पिछले हफ़्ते इस्तीफ़ा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं – युवा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें खदेड़ दिया, जिनका कहना है कि वे उनके निरंकुश शासन से तंग आ चुके हैं, जिसने असहमति को दबा दिया है, अभिजात वर्ग का पक्ष लिया है और असमानताओं को बढ़ाया है.

देश में अशांति के बीच, अभिनेत्री हिना खान ने ‘बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों’ के खिलाफ़ हिंसा के बारे में ट्वीट किया है. ‘जो गलत है, वह गलत है’ उन्होंने रविवार को कहा, “हर निर्दोष मौत मानवता की मौत है, चाहे वह किसी भी देश, जाति या धर्म की हो. किसी भी समुदाय को इस तरह के भयानक कृत्यों से नहीं गुजरना चाहिए, जो गलत है, वह गलत है.

किसी भी देश के अल्पसंख्यकों का संरक्षण उनके सामूहिक समुदाय की प्रकृति का प्रतीक है अभिनेत्री, जो वर्तमान में स्तन कैंसर का इलाज करा रही हैं, ने कहा, “दुनिया भर में पीड़ित हर व्यक्ति के लिए मेरी संवेदनाएँ हैं. क्योंकि मेरे लिए मानवता सबसे पहले है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक अपने देश में सुरक्षित रहें.”

Every innocent death is the death of Humanity no matter what country caste or religion.

No community should go through such Horrific acts, what’s wrong is wrong. Preservation of Minorities of any country is the symbol of there collective communities nature.

My heart goes out…

— Hina Khan (@eyehinakhan) August 11, 2024