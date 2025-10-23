  1. हिन्दी समाचार
  3. पिता के अंतिम संस्कार में पैसे को लेकर हुआ सगे भाई में विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई की कर ​दी हत्या

राजस्थान के बाड़मेर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से गर्दन काट हत्या कर दी है। दोनों भाईयों के बीच पिता के अंतिम संस्कार में पैसे खर्च करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद छोटे भाई ने इस घटना कर्म को अंजाम दिया। वहीं बड़े भाई की हत्या करने बाद छोटा भाई मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।

By Satish Singh 
Updated Date

राजस्थान के बाड़मेर जनपद के बीजराड़ थाना क्षेत्र के नवतला गांव निवासी गणेश राम के पिता की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। पिता के अंतिम संस्कार में खर्च हुए पैसे को लेकर उनका अपने सगे छोटे भाई किशन राम से विवाद हो गया था। बुधवार रात फिर दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद छोटे भाई किशन राम ने कुल्हाड़ी से अपने बड़े भाई गणेश राम पर हमला कर दिया। किशन राम ने उनके गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजराड़ थाना प्रभारी मगाराम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं हत्यारोपित छोटा भाई किशन राम मौके से ही फरार हो गया है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं मृतक गणेश राम की पत्नी की 2019 में मौत हो गई थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी।

