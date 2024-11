यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी तैयार रखें ये दस्तावेज, देखें DV राउंड की डॉक्यूमेंट लिस्ट

Candidates who are successful in UP Police Constable written exam should keep these documents ready, see the document list for DV round