‘Operation Sindoor’ की बरसी पर पीएम मोदी ने X पर बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर, भारतीय सेना के शौर्य को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) की बरसी के अवसर पर सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। पीएम मोदी (PM Modi) ने इस सैन्य अभियान के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कदम उठाया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त सैन्य कार्रवाई का फैसला किया था। 7 मई, 2025 को शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित नौ प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।

चार दिनों का संघर्ष और भारत का दबदबा

भारतीय स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों और गोलाबारी के जरिए जवाब देने की कोशिश की, जिससे दोनों देशों के बीच चार दिनों तक संघर्ष चला। भारतीय सेना ने अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लाहौर और गुजरांवाला के पास स्थित पाकिस्तानी रडार इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया। भारी नुकसान झेलने के बाद, पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) ने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया, जिसके परिणामस्वरूप 10 मई को युद्धविराम पर सहमति बनी।

रक्षामंत्री ने बताया ‘राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक’

इससे पहले दिन में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सशस्त्र बलों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने X पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की सटीकता, सेवाओं के बीच आपसी तालमेल और निर्णायक कार्रवाई की तैयारी का एक बेंचमार्क है। उन्होंने इसे “राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक शक्तिशाली प्रतीक” करार दिया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल है।

आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की ओर कदम

रक्षा मंत्री ने अपने संदेश में इस बात पर भी जोर दिया कि यह ऑपरेशन भारत की ‘आत्मनिर्भरता’ की ओर बढ़ते कदमों का प्रमाण है। इसने न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है, बल्कि किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ भारत की मजबूती को भी रेखांकित किया है। पीएम मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर तस्वीर बदलना इसी गौरवशाली सैन्य इतिहास और सेना के प्रति सम्मान का हिस्सा है।