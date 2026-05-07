BJP की आंखों में खटकती हैं दीदी क्योंकि वह आधी आबादी का करती हैं प्रतिनिधित्व : अखिलेश यादव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, दीदी हमेशा भाजपा को खटकती रही हैं। साथ ही उनसे कहा कि, आप हारी नहीं हैं? वहीं, इस दौरान उन्होंने अभिषेक बनर्जी के हौसले की तारीफ की और कहा कि जिस तरह से चुनाव लड़ा वह

अखिलेश ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, वह वाकई काबिले तारीफ है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, दीदी हमेशा से भाजपा की आंखों में खटकती हैं क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाजपा सामंती सोच की है, इनके संगी साथी लोग पुरुषवादी लोग हैं। यह लोग नारी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि, मैंन चुनाव को बहुत की करीब से देखा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है और भाजपा का जो रवैया था वो काफी हैरान करने वाला रहा है। भाजपा जिस तरह का काम करती है, उससे अराजकत्ता फैलती है। वहीं, बंगाल में चुनाव के बाद हो रहे बवाल पर भी उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही पूछा कि, कहा गया था कि, चुनाव के बाद सुरक्षाबलों की कई कंपनियां यहां रहेंगी, अब वो कहां हैं?

निष्पक्ष चुनाव हुआ तो दीदी बनी मुख्यमंत्री

अखिलेश यादव ने कहा कि, जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहां की मुख्यमंत्री बनीं। आज हम सब को मिलकर चुनाव में जो बेईमानी हुई है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। भाजपा ने जो उत्तर प्रदेश में बेईमानी की वो उनका एक ट्रायल था और उससे सीखकर उन्होंने पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव लूट लिया। केंद्रीय बल, चुनाव आयोग, ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से एक सिस्टम बनाया गया और उन्हें निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है।