भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले Captain Unmukt Chand का संन्यास, अब इस देश का करेंगे प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली। भारत ( India)को 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup ) जिताने वाले दिल्ली के बल्लेबाज उन्मुक्त चंद ने शुक्रवार को क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अब अमेरिका के लिए खेलने का फैसला किया है। उन्मुक्त ने कहा कि अब वह अमेरिका के लिए क्रिकेट खेलने को तैयार (Ready to Play Cricket for America) हैं। बता दें कि उन्मुक्त घरेलू क्रिकेट (Domestic Cricket) में दिल्ली और उत्तराखंड टीमों के लिए भी खेल चुके हैं।

T1- On to the next innings of my life #JaiHind🇮🇳 pic.twitter.com/fEEJ9xOdlt — Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 13, 2021

उन्मुक्त चंद ने अपने संन्यास की घोषणा ट्वीट कर की है। हालांकि उन्होंने फिलहाल यह नहीं लिखा है कि वे अमेरिका की तरफ से खेलेंगे। उन्मुक्त ने टिवटर पर लिखा कि क्रिकेट एक यूनिवर्सल खेल (Cricket is a universal sport) है और हो सकता है कि मतलब बदल जाएं, लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहता है और वह है- टॉप लेवल पर खेलना(play top level) । इसके साथ ही मेरे सभी समर्थकों और चाहने वालों का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा मुझे दिल में जगह दी। आप जैसे हैं उससे लोग प्यार करें इससे बेहतर कोई भावना नहीं होती। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास ऐसे लोग हैं। सबका शुक्रिया। अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।