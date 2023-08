Car Paint Care : सालों-साल कार की चमक रहेगी बरकरार, बस इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

Car Care Tips: समाज के अन्य लोगों पर हमारा व्यवहार के साथ हमारा रहन-सहन और पहनावा काफी हद तक प्रभाव डालता है। उसके आधार पर ही हमारी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसके अलावा हमारे द्वारा उपयोग की जानें वाली चीजें भी हमारी प्रतिष्ठा का अहम अंग है, जिन्हें हमें हमेशा साफ-सुथरा और अच्छा रखना पड़ता है। इन चीजों में हमारे वाहन जैसे हमारी कार भी एक अहम भूमिका निभाती है। जिसके रख-रखाव की ज़िम्मेदारी भी हमारी है भले ही वह हमारे लिए एक उपयोग की वस्तु मात्र ही क्यों न हो।

दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को मेंटेन रखते हैं, लेकिन अपनी कार पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिसकी वजह से हमारी कार थोड़े ही समय में गंदी और पुरानी लगने लगती है। इससे अन्य लोगों के मन में आपके नकारात्मक भाव भी उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा यूवी किरणें, मॉइस्चर और कीचड़ आदि, जोकि कार को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं, जब आप अपनी कार की मेंटेनस का पूरा ध्यान रखते हैं तो लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं और आपकी कार सालों-साल नई जैसी लगती है। इसीलिए हम आपको आगे कुछ टिप्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपको कार के कलर को लंबे समय तक सही रखने में काम आएंगे।

कार को समय-समय पर धुलते रहें (Wash the Car time to time)

कार की सही समय अंतराल पर कार की धुलाई बेहद जरूरी है। इससे कार का कलर चमकता रहता है। अगर कार के धुल मिटटी के संपर्क में ज्यादा रहती है, तो लगभग 8-10 दिनों के अंतराल पर इसकी धुलाई करवाते रहें। खुद कार धोते समय मुलायम कपडे या स्पंज के साथ माइल्ड सोप या लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमिकल का ज्यादा इस्तेमाल, कार के कलर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे बचना चाहिए।

समय-समय पर वैक्सिंग जरूरी (Waxing is Necessary on the Car)

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार की चमक ज्यादा समय तक बरकरार रहे और इसके कलर को नुकसान न पहुंचे तो सही समय अंतराल वैक्सिंग जरूर करवाएं। इससे कार के कलर के ऊपर एक सेफ्टी परत बन जाती है, जो कार के पेंट को रगड़ और छोटी-मोटी खरोंच से बचने का काम करती है। इसलिए लगभग 2-3 महीने के अंतराल पर आप वैक्सिंग भी करवा सकते हैं।

कार कवर का करें इस्तेमाल (Use Car Cover)

कार को पार्क करने के बाद कवर से ढक दें। कवर कार के पेंट को सीधी धूप, बारिश धुल मिटटी वाली आंधी जैसी चीजों से बचाता है। बाहर खुले में पार्क पर यूवी किरणे आपकी कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इसे छाया वाली जगह पर पार्क करें।

कार पर पेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग करवाएं (Get Protecting Coating Done)

अपनी कार पर सीलेंट और सिरेमिक कोटिंग जरूर करवा लें, जिससे कार के पेंट को होने वाले नुकसान से काफी हद तक टेंशन फ्री रहें और कलर कलर फेडिंग, स्क्रैचिंग और चिप्पिंग यानि इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में उखड़ने से बचाया जा सके।