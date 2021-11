Chandra Prakash Shukla jeevan Parichay : सीए चंद्र प्रकाश शुक्ल राजनीति के मैदान में भी शत-प्रतिशत खरा उतरे, इस सीट से बने विधायक

Chandra Prakash Shukla jeevan Parichay : यूपी (UP) के बस्ती (Basti) जिले में निर्वाचन क्षेत्र – 308, कप्‍तानगंज विधानसभा सीट (Kaptanganj constituency) से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party )के टिकट पर चंद्र प्रकाश शुक्ल (Chandra Prakash Shukla) उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधानसभा (17th Legislative Assembly of Uttar Pradesh ) के लिए पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party ) के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी (Ram Prasad Chaudhary) को 6,827 मतों के अंतर से हराया है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

चंद्र प्रकाश शुक्ल (Chandra Prakash Shukla) का जन्म 5 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिता अर्जुन प्रसाद शुक्ला (Arjun Prasad Shukla) के घर हुआ था। चंद्र प्रकाश शुक्ल ने23 मई 1986 में आशा शुक्ला से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं। उन्होंने 1999 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (Charted Accountant from Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi) से चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant ) के रूप में स्नातक (Graduated) की उपाधि प्राप्त की। चार्टर्ड एकाउंटेंट (Chartered Accountant ) होने के अलावा, वह “टाइमसिटी ग्रुप” के अध्यक्ष हैं।

नाम- चन्‍द्र प्रकाश शुक्ल

निर्वाचन क्षेत्र – 308, कप्‍तानगंज विधानसभा सीट, बस्ती

दल – भारतीय जनता पार्टी

पिता का नाम- अर्जुन प्रसाद शुक्ल

जन्‍म तिथि- 05 जुलाई, 1968

जन्‍म स्थान- बस्ती

धर्म- हिन्दू

जाति- ब्राह्मण

शिक्षा- स्नातक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

विवाह तिथि- 23 मई, 1986

पत्‍नी का नाम- आशा शुक्ला

सन्तान- दो पुत्रियां

व्‍यवसाय- सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

मुख्यावास- ग्राम-हरेवा शुक्ल पो. बाधानाला बेलवा, जनपद- बस्ती

राजनीतिक योगदान

मार्च, 2017 सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित