Chandrayaan-3: लैंडर विक्रम ने फिर की सॉफ्ट लैंडिंग, ‘हॉप एक्सपेरिमेंट’ सफलतापूर्वक पूरा, देखें वीडियो

Chandrayaan-3 Mission: चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम (Lander Vikram) ने अपना ‘हॉप एक्सपेरिमेंट’ (Hop Experiment) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। ‘हॉप एक्सपेरिमेंट ‘ की सफलता से भविष्य में चंद्रमा से नमूना (Sample from the Moon) को वापस लाने और मानव मिशन को पूरा करने की संभावना को और भी मजबूत हुई है।

इसरो (ISRO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘रोवर के स्लीप मोड पर जाने के बाद कंट्रोल रूम के कमांड पर, विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से चालू किया गया और उसे 40 सेमी ऊपर उठाया गया, इसके बाद अपनी जगह से 30 – 40 सेमी की दूरी पर सुरक्षित रूप से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग (Soft Landing) कराई।’

आगे बताया गया कि हॉप एक्सपेरिमेंट ‘ (Hop Experiment) से भविष्य में चांद से सैंपल (Sample from the Moon) को वापस लाने और मानव मिशन को पूरा करने की संभावना को मजबूत किया है। सभी सिस्टम सही रूप से काम कर रहे है। इस ‘हॉप एक्सपेरिमेंट’ के जरिए Ramp, ChaSTE और ILSA को वापस एक्टिवेट कर सफलतापूर्वक परिक्षण किया गया है।’

Chandrayaan-3 Mission:

🇮🇳Vikram soft-landed on 🌖, again!

Vikram Lander exceeded its mission objectives. It successfully underwent a hop experiment.

On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 cm as expected and landed safely at a distance of 30 – 40 cm away.… pic.twitter.com/T63t3MVUvI

