Chandrayaan 3 Landing: ऐसा दिखता है चांद का दक्षिणी हिस्सा, चंद्रयान-3 की लैंडिंग के आई पहली तस्वीर, देखिए

Chandrayaan 3 Landing: ISRO ने आज इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गयी है। देशभर में इस इस खास मौके पर खास जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच चंद्रयान-3 मिशन ने चांद से पहली तस्वीर भेजी है। इसरो ने चांद की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि, Ch-3 लैंडर और MOX-ISTRAC, बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित किया गया है। नीचे उतरते समय ली गई लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे की तस्वीरें यहां दी गई हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro) August 23, 2023