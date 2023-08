Chandrayaan-3 : ‘विक्रम लैंडर, Smile Please’, चांद पर सैर करते हुए रोवर ने लैंडर की फोटो खींची

Chandrayaan-3 Lander Picture : चंद्रयान -3 (Chandrayaan-3) की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर (Vikram Lander) कई दिनों से चांद की नई-नई फोटो भेज रहा है। इस बीच अब चांद पर सैर करते हुए रोवर ने विक्रम लैंडर (Vikram Lander) की ही फोटो खींच भेजी है।

लैंडर की फोटो आई सामने

प्रज्ञान रोवर (Pragyan Rover) ने आज सुबह विक्रम लैंडर की बेहद साफ तस्वीर ली। ‘लैंडर की फोटो’ रोवर के नेविगेशन कैमरे (NavCam) द्वारा ली गई थी। चंद्रयान-3 मिशन (Chandrayaan-3 Mission) के लिए NavCams इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला (LEOS) द्वारा विकसित किए गए हैं।

इसरो ने पोस्ट कर लिखा- प्लीज स्माइल

इसरो (ISRO) ने आज लैंडर की फोटो जारी करते हुए, प्रज्ञान रोवर (Pragyan Rover) की तरफ से लिखा कि लैंडर थोड़ा स्माइल कीजिए। बता दें कि फोटो रोवर के नेविगेशन कैमरे द्वारा ली गई थी। यह तस्वीर बुधवार सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर ली गई थी।

Chandrayaan-3 Mission:

Smile, please📸!

Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.

The 'image of the mission' was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).

NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for… pic.twitter.com/Oece2bi6zE

— ISRO (@isro) August 30, 2023