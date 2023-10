Chhattisgarh Assembly Election 2023 : कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की,जाने कहां से किसे मिला टिकट?

Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Election) के लिए बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। राज्य में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। नतीजे दिसंबर महीने की 3 तारीख को घोषित किए जाएंगे।

Chhattisgarh Election 2023 : Congress releases second list of 53 candidates for upcoming Chhattisgarh Elections pic.twitter.com/Il2zsHxwvo

