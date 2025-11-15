प्रयागराज में एयरपोर्ट के करीब बनाएंगे मुख्यमंत्री आवास योजना

प्रयागराज में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण एयरपोर्ट के आसपास जमीन की तलाश कर रहा है। योजना के अनुसार 50% राशि प्रदेश सरकार और 50% पीडीए द्वारा वहन की जाएगी। बता दें पहले से ही दो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बन चुकी हैं, और अब नयी योजना खोजी जा रही हैं।

पीडीए के एक इंजीनियर के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास जमीन खोजी जा रही है। पीडीए के सचिव अजीत कुमार सिंह ने बताया की इस समय सीएं सहित कई आवास योजना के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज आवास योजनाओं के लिए जमीन और अवैध कब्जा देखने निकलेंगे। शहर में अब तक दो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण किया गया है। पहली पीएम आवास योजना कालिंदीपुरम और वहीं आवास योजना दूसरी लूकरगंज में बनाई गई है। बिल्डरों ने भी दो पीएम आवास योजना बनाई है, जिनका आवंटन इसी साल किया गया।