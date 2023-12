चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पूर्व नौसेना प्रमुख डोंग जून को नियुक्त किया रक्षा मंत्री

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Chinese President Xi Jinping) ने शुक्रवार को पूर्व नौसेना प्रमुख डोंग जून (Former Navy Chief Dong Jun) को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। बता दें कि पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू (Former Defense Minister Li Shangfu) के गायब होने के चार माह बाद बीजिंग ने डोंग जून को रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defense to Dong Jun) की कमान सौंपी।