Christmas 2023 Offer : नथिंग फोन 2 की कीमत हुई धड़ाम; 38 हजार रुपये तक हुआ सस्ता

Christmas 2023 Offer : नथिंग के Nothing Phone (2) को कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। क्रिसमस के मौके पर कंपनी ने भारत में इस फोन की कीमत में भारी कटौती का एलान किया है। जिसके बाद फोन की कीमत 38 हजार रुपये से भी कम हो गयी है।

दरअसल, नथिंग ने क्रिसमस के मौके पर अपने स्मार्टफोन Nothing Phone (2) डिस्काउंट ऑफर की जानकारी एक्स पर दी है। कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस बार क्रिसमस कुछ पहले ही मना रहे हैं। ग्राहक Nothing Phone (2) को कंपनी के पार्टनर स्टोर से फ्लिपकार्ट, क्रोमा और विजय सेल्स से की जा सकती है और तीनों की ऑनलाइन वेबसाइट पर फोन की कीमत को चेक कर सकते हैं।

