राज्यपाल से मिलीं CM ममता बनर्जी, दिया इस्तीफा, 5 मई को दीदी लेंगी CM पद की शपथ

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने बाद आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना त्यागपत्र सौंपा। राज्यपाल ने उनसे और मौजूदा मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया।

Hon’ble CM @MamataOfficial called on me and submitted her resignation as CM and the same has been accepted.

She has been requested to continue till alternative arrangements are made. pic.twitter.com/ipJ48smN41

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 3, 2021