प्रतापगढ़ में रिश्वत लेते सीएमओ के स्टोनो और वार्ड ब्वाय गिरफ्तार- देखे वीडियो

प्रयागराज। प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने रश्वित लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। चिकित्सकीय अवकाश के नाम पर सीएमओ के स्टेनो ने डिप्टी सीएमओ से ही रिश्वत मांग ली। विजलेंस टीम ने प्रतापगढ़ सीएमओ कार्यालय में कार्रवाई करते हुए स्टेनो राहुल और वार्ड ब्वाय आलोक श्रीवास्तव को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ हुए गिरफ्तार किया है। दोनों ने डिप्टी सीएमओ डा. अखिलेश जायसवाल से चिकित्सकीय अवकाश का वेतन देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी।

प्रतापगढ़ के डिप्टी सीएमओ अखिलेश जायसवाल ने प्रयागराज विजिलेंस से शिकायत करते हुए बताया था कि प्रतापगढ़ के सीएमओ कार्यालय में तैनात स्टेनो राहुल और वार्ड ब्वाय आलोक श्रीवास्तव ने मेडिकी लीव के लिए उनसे दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। ​विजिलेंस विभाग ने शिकायत पर सोमवार को प्रतापगढ़ के सीएमओ कार्यालय में छापेमारी की इस दौरान विजिलेंस विभाग ने दोनों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। बता दे कि

शिकायत पर सोमवार को सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) प्रयागराज की टीम ने स्टेनो राहुल और वार्डब्वाय आलोक श्रीवास्तव को 10 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बता दे कि प्रतापगढ़ के डिप्टी सीएमओ डाक्टर अखिलेश जायसवाल चार अगस्त से एक सितंबर 2025 तक अस्वस्थ रहे। इस कारण उन्हें वेतन नहीं मिला था। दो सितंबर 2025 को उन्होंने सीएमओ के सामने इसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। तब सीएमओ ने वेतन बाबू केके को आदेशित किया। दो दिन बाद वह बाबू से मिले तो उसने बताया कि मेडिकल संबंधी सभी प्रपत्र स्टेनो राहुल के पास हैं। उनको प्रार्थना पत्र दीजिए। डिप्टी सीएमओ जब स्टेनो राहुल से मिले तो उसने दस हजार रुपये की मांग की। इससे वह हैरत में पड़ गए और फिर उसे सबक सिखाने के लिए प्रयागराज विजिलेंस आफिस पहुंच गए और शिकायत की। गोपनीय जांच में शिकायत सही पाई गई।

सीएमओ कार्यालय में खुली भ्रष्टाचार की पोल

विजिलेंस विभाग की छापेमारी में सीएमओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। दोनों की गिरफ्तारी पर विभागीय कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। स्टेनो और वार्डब्वाय के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया है

बताया गया है कि इसके बाद सोमवार को विजिलेंस टीम ने सीएमओ कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचकर स्टेनो राहुल और आउट सोर्सिंग कर्मचारी (वार्डब्वाय) आलोक श्रीवास्तव को डिप्टी सीएमओ से 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों को मंगलवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया।