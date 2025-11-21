छापेमारी करने पहुंची थी ईडी की टीम, कोयला व्यापारी ने बचने की लिए छोड़ दिये पालतू कुत्ते

ED raids in Jharkhand and West Bengal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कोयला खनन और परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक जगहों पर एक समन्वित और बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान धनबाद में ईडी की टीम ने तड़के सुबह कोल कारोबारी एल.बी. सिंह के आवास पर छापेमारी के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला।

जानकारी के अनुसार, धनबाद में टीम ने धनबाद में देव बिला क्षेत्र सहित कोयला कारोबारी एल.बी. सिंह के कुल 18 ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ये छापेमारी कोयला चोरी और तस्करी के कई बड़े मामलों से जुड़े हैं, जिसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं। जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

इस बीच, ईडी की टीम को रोकने के लिए कोयला कारोबारी एल.बी. सिंह ने घर के परिसर में पालतू कुत्तों को छोड़ दिया। कुत्ते परिसर में घूमते रहे हैं और ईडी अधिकारियों को घर में घुसने से रोकते रहे। वहीं, कोयला कारोबारी घर के अंदर से बाहर नहीं निकले। यह घटना ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के कोशिश को दर्शाती है।

हालांकि, ईडी के अधिकारी अब कानूनी और सुरक्षात्मक उपायों के तहत कोयला कारोबारी के घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे छापेमारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया और हावड़ा जिलों में अवैध कोयला खनन, गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और कोयले के स्टोरेज से संबंधित मामलों में 24 स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी है।