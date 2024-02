कांग्रेस हाईकमान ने अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा के लिए बनाया प्रत्याशी

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) से राज्यसभा में जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बुधवार को स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस हाईकमान (Congress High Command) ने अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) को हिमाचल से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) की ओर से मंजूरी दी गई है। 15 फरवरी को शाम 5: 00 बजे तक राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election ) के लिए राज्य विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल होने हैं। नामांकन के लिए अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) शिमला पहुंच गए हैं। मंत्री हर्षवर्धन और जगत सिंह नेगी ने उनका स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि कल नामांकन दाखिल किया जाएगा।

The Congress President Shri @Kharge has approved the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the biennial elections to the Council of States from the states mentioned against their names. pic.twitter.com/fduRiKMsxW

