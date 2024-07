कांग्रेस ने बजट को लेकर मोदी सरकार को कोसा, कहा- ये कुर्सी बचाने वाला बजट था,अभी आगे देखिए... क्या-क्या होता है?

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पेश कर दिया है। इस बजट पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (Senior Leader P Chidambaram) व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत (National Spokesperson Supriya Shrinet) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा हमला बोला है।

LIVE: Congress party briefing by @PChidambaram_IN and Ms @SupriyaShrinate at AICC HQ. https://t.co/fsP43XZZUU

— Congress (@INCIndia) July 23, 2024