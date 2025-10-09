Cough Syrup Death Case: छिंदवाड़ा कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड में बड़ा एक्शन, स्रसेन फार्मा का मालिक चेन्नई से गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
Cough Syrup Death Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु की स्रसेन फार्मा द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने कंपनी के मालिक को चेन्नई से गिरफ्तार किया है।

दरअसल, स्रसेन फार्मा के कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 46.2 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया था, जो एक जहरीला रसायन है। यह किडनी फेल होने का प्रमुख कारण बनता है। मध्य प्रदेश में यह जहरीला कफ सिरप बड़े पैमाने पर वितरित किया गया था। जिसके बाद कफ सिरप करने से कई बच्चों की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गयी। पुलिस के अनुसार, कोल्ड्रिफ कफ सिरप में मिलावट की पुष्टि हुई है। यही बच्चों के लिए घातक साबित हुई।

श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक की गिरफ्तारी पर छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने मीडिया से कहा, ‘श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चेन्नई (तमिलनाडु) की एक कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा।’

