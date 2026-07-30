CWG 2026 : नीरज चोपड़ा समेत भारत के तीनों खिलाड़ी जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे

नई दिल्ली। स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Commonwealth Games 2026) का आज आठवें दिन भारत के स्टार एथलीट और दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा (Olympic medalist Neeraj Chopra) फाइनल में पहुंच चुके हैं। नीरज के अलावा यशवीर सिंह (Yashveer Singh) और रोहित यादव (Rohit Yadav) भी फाइनल में पहुंच गए हैं। मेडल इवेंट 31 जुलाई शुक्रवार को होगा।