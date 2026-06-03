कर्नाटक के CM बने डीके शिवकुमार, संविधान हाथ में लेकर ली शपथ, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने भारत के संविधान की प्रति हाथ में लेकर बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ समारोह के दौरान उन्होंने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान का संदेश दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, सिद्धारमैया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। संविधान की प्रति के साथ शपथ लेने का यह दृश्य समारोह का प्रमुख आकर्षण बना और इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। जी परमेश्वर ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली।