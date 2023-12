8 Indian Navy Officer: कतर में 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर की मौत की सजा पर लगी रोक

Former Indian Navy Officer Banned in Qatar: कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व ऑफिसर की मौत की सजा पर रोक लगा दी गयी है। भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs of India) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गयी है। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर (8 Former Indian Navy Officer) को कतर (Qatar) की एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई थी।

इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs of India) ने कहा, ‘हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील कोर्ट के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं… विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है… कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे आज परिवारजनों सहित अपील की। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे।’

बता दें कि ये सभी आठ पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर (Qatar) के जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी (Spying) करने का आरोप लगाया गया है। ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है।