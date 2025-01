Delhi Assembly Election 2025 : दिल्ली में कांग्रेस की गारंटी, प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2,500 रुपए

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Election 2025) तरीखों को एलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना (Pyari Didi Scheme) का ऐलान किया है। बताया कि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar) ने कहा कि मैं यहां प्यारी दीदी योजना को लॉन्च करने आया हूं।.

उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली कैबिनेट में प्यारी दीदी योजना (Pyari Didi Scheme) लागू की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। यह उसी मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव (Congress leader Devendra Yadav) ने कहा कि महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए कांग्रेस जरूरी है।

LIVE: Press briefing by Shri @DKShivakumar, Shri @qazinizamuddin, Shri @devendrayadvinc, @LambaAlka Ji, and @NayakRagini ji at DPCC Office, New Delhi. https://t.co/YQE9jMqU16

— Congress (@INCIndia) January 6, 2025