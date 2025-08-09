Delhi Big Accident: दिल्ली के हरिनगर में झुग्गियों पर गिरी बाउंड्री वॉल, तीन बच्चों समेत 7 की मौत, एक घायल

Delhi Big Accident: दिल्ली के जैतपुर में मूसलाधार बारिश के बीच शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर हरिनगर गांव में वर्षा की वजह से एक प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरने से आठ लोग मबले में दब गए। जिनमें से सात लोगों की मौत हो गयी है। मरने वालों में तीन बच्चियां भी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के जैतपुर थाना स्थित हरीनगर के बाबा मोहन राम मंदिर के पास समाधि स्थल की 50 फुट ऊंची दीवार गिर गई है। जिसके नीचे करीब आठ लोग दब गए थे। हादसे में रविना (8), हसीना (8), रुकसाना (7), ओबीयुल (30), मुतजली (40), सफीकुील (26) और डोली (25) की मौत हो गयी। जबकि एक घायल हाशिबुल है। जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित मूलरूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले थे। यह सभी कूड़ा बीनने का काम करते थे। प्लॉट के अंदर दीवार के पास कुछ लोगों ने झुग्गी बना रखी थी। इन्हीं झुग्गियों के ऊपर दीवार का मलबा गिर गया। हादसा शनिवार सुबह 9:30 बजे के करीब बजे हुआ।

इस पहले एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि यहां एक पुराना मंदिर है और उसके बगल में पुरानी झुग्गियाँ हैं जहाँ कबाड़ी रहते हैं। रात भर हुई भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई। 8 लोग फँस गए थे, जिन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। हमें नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन हमारे अनुसार, 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो शायद बच न पाएं। हमने अब इन झुग्गियों को खाली करा दिया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।”