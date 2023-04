Delhi NCR Rain : दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू, पांच मई तक बारिश व तेज हवा के आसार, पश्चिमी यूपी और दिल्ली में ओलावृष्टि का अलर्ट

Delhi NCR Rain : Heavy rain starts in Delhi-NCR, chances of drizzle till May 5, hailstorm alert