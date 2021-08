पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त जारी, किसानों के खाते में भेजे गए 2000 रुपये

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों को 9वीं किश्त जारी (9th installment released) कर दी है। इसके तहत प्रत्येक किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जाएंगे।

PM Shri @narendramodi releases instalment of financial benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. #PMKisan https://t.co/U9FSGlFMyl

इस बार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना से 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ये 2000 रुपये की तीन समान किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किए जाते हैं। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है।

Hon'ble PM Shri @narendramodi releases the 9th instalment of ₹19,000 Crore in bank accounts of 9.5 Crore farmer families under PM Kisan Samman Nidhi Yojana. #PMKisan

— MyGovIndia (@mygovindia) August 9, 2021